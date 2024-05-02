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Çiğ sütte üretim düştü

Türkiye'de çiğ süt üretim, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu.

Haber Merkezi
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Çiğ sütte üretim düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023'te yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 tona geriledi.

Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artarken koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

2022 ve 2023 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

 

2022

2023

İnek sütü

19.912.135

19.961.908

Manda sütü

43.589

43.025

Koyun sütü

1.067.342

933.576

Keçi sütü

540.426

543.058

Toplam

21.563.492

21.481.567

 

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