Çin ile ticarette ‘garantili’ alışveriş dönemi başlıyor

İMAM GÜNEŞ

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Çin Halk Cumhuriyeti ile ticarette yeni bir dönem başlatacak iş birliğine imza attı. Çin Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile iş birliği yaparak kazan- kazan modelini hayata geçiren TÜGİAD, 7-12 Nisan’da yapacağı etkinliklerle Çin’in Pekin kentinde ofis açacak. TÜGİAD Çin Merkezi’nin Direktörlüğünü Iraz Turhan Alvaran yürütecek. Merkezin açılışı öncesinde G20 Genç Girişimciler İttifakı’nın liderler toplantısı yapılacak. G20 içinde yer alan 20 ülkenin başkanları ve yöneticileri de bu işbirliğine şahit olacak.

Mao’nun torunları Konsey’in başında

Başkan Gürkan Yıldırım, Türkiye’yi TÜGİAD’ın temsil ettiği G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda Çin Konseyi ile iyi ilişkiler kurduklarını anlattı. İçerisinde 150’ye yakın unicorn şirketi de barındıran konseyin Çin Halk Cumhuriyeti ticaret ve sanayi bakanlıkları tarafından da desteklendiğini belirten Yıldırım, “Başında ise Mao’nun torunları var” dedi.

Konseyin, TÜGİAD’ın her kıtada şubeleşme hedefinden etkilendiğini kaydeden Yıldırım, “Teklif onlardan geldi. ‘Bunu birlikte yapalım, biz size yer vermek istiyoruz, ihtiyaç duyduğunuz her şey bizde var, kuvvetliyiz. En önemlisi de Türkiye’ye inanıyoruz’ dediler. 1,4 milyar nüfusu olan ülkeye her şeyi satabiliriz. Yeter ki kapı açılsın. Biz de buna öncülük etmeye çalışacağız” dedi.

TÜGİAD Merkezi’nin hukuk, gümrük, Lojistik, personel ve alt yapı gibi birçok hizmet sağlayacağını ifade eden Yıldırım, “Merkezimiz pazar yaratma ve geliştirme konularında fiziki olarak hizmet verecek. Çin heyeti, Çin’den bir şey satın almak istediğimizde en uygun fiyatlı en iyi üreticiyi garanti olarak bize sunacak. Biz de aynı imkânları onlara sunacağız. Açılışın ardından Çinli paydaşlarımız da Türkiye’ye gelecek. Biz de onlar için burada bir merkez açacağız” dedi.

TÜGİAD Başkanı Yıldırım, geçen yıl Çin’den 44,9 milyar dolar ithalata karşı bu ülkeye 3,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak 41,8 milyar dolarlık açığın çok fazla olduğunu vurguladı. Açılacak merkez ile Çin iş dünyasına Türkiye ekonomisini, neler üretildiğini ve Türkiye’nin potansiyelini anlatmayı amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, şu bilgileri paylaştı: “Kendimizi iyi anlatırsak ticaretimizi de geliştirebiliriz. Çin merkezimiz, genelde her sektöre açık bir merkez olacak. Açılışımız için ilk konuyu yenilenebilir enerji olarak belirledik. ‘Bu konuda biz size 60 adet Çinli firmayı getirelim. Doğru insanlar doğru insanlarla bir araya gelsin’ dediler. Bizden talep edilen de en az 40 Türk şirketiyle bu konferansa katılım sağlamaktı, 75 başvuru aldık.”

Çin Ticaret Bakanlığı’nın konuya sahip çıkarak bütçe ayırdığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti: “2-3 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da katıldı. Şu anda Global Fortune 500’de olan 8 Çinli şirket konferansımıza katılacak. Çin Fortune 500’den de 9 firma yer alacak. Fon büyüklüğü 350-400 milyar dolar olan 3-4 yatırım fonu konferansta olacak. Katılımcılar 800 milyar doları aşan finansal büyüklüğe ulaşan bir kitle ile bir araya gelecek. Bizim bürokrasimizin de bu işe dahil olması gerekiyor. Biz de Cumhurbaşkanlığımızı, Ticaret Bakanlığımızı, Sanayi Bakanlığımızı, Hazine ve Maliye Bakanlığımızı mektuplarla bilgilendirdik, ziyaret etmek için taleplerimizi ilettik. Amacımız, Türk iş dünyasının Çin’de doğru muhataplarla buluşturarak ihracatımızı artırmak.”

■ “Beyaz liste” için başvuru

Çin’in Yeni Ankara Büyükelçisini ziyaret eden TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, vize kolaylığı için de adım attı. Çin’in halihazırda 25 Türk şirket ve kuruluş için belirlediği beyaz listeye dahil olmak isteyen TÜGİAD, Büyükelçi Jiang Xuebin’e konuyu aktardı. Yıldırım, talebin olumlu karşılandığını kaydetti. Yıldırım, Çin’den sonra ABD’de de şube açacaklarını, ardından Balkanlar ve Türk Devletleri federasyonlarının kuruluş çalışmalarının tamamlanacağını aktardı