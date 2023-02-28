Coca-Cola, 2022 kârını ve temettü teklifini açıkladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Coca-Cola İçecek, finansal tablolarını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılında 4,33 milyar TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 2,27 milyar TL kâr açıklamıştı. Ayrıca Coca-Cola, geçtiğimiz yıl 53,53 milyar TL gelir sağladı.

Şirket 2023 beklentilerini de açıklarken; FAVÖK marjı beklentisinin önceki yıla paralel ya da hafif yükselişte olabileceği öngördü ve satış hacmi büyüme beklentisinin tek haneli olabileceğini kaydetti.

Coca-Cola'dan kâr payı teklifi

Coca-Cola İçecek net kâr payı dağıtım teklifi olarak Genel Kurul'a pay başına 2,55 lira önerdi. Kar payı ödemelerine 24 Mayıs tarihinde başlayacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2022 mali yılı net dönem kârı 4.331.051.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2022 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 720.021.935,53 TL'nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2022 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2022 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,8306 TL brüt (2,8306 TL net), diğer hissedarlara ise 2,8306 TL brüt (2,54754 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.