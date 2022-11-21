Dacia'nın 7 kişilik modeli Jogger, Türkiye'de satışa sunuluyor

Dacia, 7 kişilik modeli Jogger’ın Türkiye lansmanını Iğdır'da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları'nda düzenlediği etkinlikle gerçekleştirdi.

Çağdaş, Jogger'ın, pazardaki en ulaşılabilir 7 koltuklu seçenek olacağını, bunun yanında güçlü ve dayanıklı olması, genişliği ve iç mekanın modüler kullanımıyla hem sürücü hem de yolculara konforlu bir deneyim sunduğunu bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Dacia'nın tüm ürün gamı, yeni logonun yanı sıra markanın yeni haki rengine de sahip olacak. 2021'in haziran ayında dijital kanallarda başlayan Dacia'nın yeni yolculuğu, 2023'ün Aralık ayına kadar yetkili satıcıların görsel kimlik tasarımlarının değişmesiyle tamamlanacak. Geniş aileler ve kalabalık yaşamların ihtiyacına doğrudan cevap veren Jogger, bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV'nin karakteri gibi özelliklerin hepsini bir arada sunuyor.

Jogger, 577 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla 28 Kasım'dan itibaren Türkiye'nin dört bir yanındaki Dacia yetkili satıcılarında tüketicilerle buluşacak. Geniş iç hacmiyle gerçek bir 7 kişilik otomobil olan Jogger, gelecek yıl 500 bininci satış adedine ulaşacak olan Dacia markası için önemli bir koz olması bekleniyor.

Benzin ve LPG seçenekleriyle geldi, hibrit 2023'te

Lansman rengi olan Terracotta kahve, yalnızca Jogger'da sunuluyor. Jogger, Dacia'nın yeni marka kimliğini vurgulayan haki rengin yanı sıra ay ışığı gri, duman gri, gri füme, siyah ve beyaz renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential'dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor.

TCe 110 beygir benzinli ve ECO-G 100 beygir LPG'li olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle kombinlenmiş 6 ileri manuel şanzımanla gelen Jogger'ın, otomatik vitesli hibrit versiyonu ise 2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Etkinlikte konuşan MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Dacia Jogger, bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Yeni amblemimizde 'D' ve 'C' harflerinin şık çizgileri bir zincirin halkaları gibi birleşerek sağlamlığı ve sadeliğin yanı sıra Dacia markası ile müşterinin (Customer) bağını simgeliyor." ifadelerini kullandı.