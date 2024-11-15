Dalaman havalimanı 10 ayda 5 milyon 440 bin yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ekim ayında 658 bin 725 yolcu ve 5 bin 800 uçağa hizmet verildi. Ayrıca ekim ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 8 bin 566 ton.

5 milyon 440 bin 614 yolcuya hizmet verildi

2024 yılının ilk 10 ayında Dalaman Havalimanı'ndan 45 bin 504 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 5 milyon 440 bin 614 kişiye ulaştı. 10 ayda taşınan yük miktarı ise 67 bin 305 ton olarak gerçekleşti.