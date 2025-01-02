Danıştay'dan dikkat çeken karar! Yemek kartıyla market alışverişi yapanlara kötü haber

Türkiye'de yükselen enflasyon, gıda fiyatlarının hızla artmasına yol açarken, milyonlarca çalışan yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanmaya yöneldi. Bu duruma dikkat çeken Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yemek kartlarının marketlerde kullanımına kısıtlama getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Günlük 158 liralık prim muafiyet sınırı

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Danıştay; yemek kartı ile yapılacak restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisna tutarını kaldırdı. Bu değişiklik, işverenlerin çalışanların yemek kartlarına yönelik daha yüksek ödemeler yapmasını teşvik edecek olsa da, söz konusu yeni uygulamada marketlerin kapsam dışı bırakılması tepkilere yol açtı.

Alınan karar sonucunda SGK genelgesinde değişikliğe gidilmiş olsa da, yemek kartlarının, yalnızca yemek satışı gerçekleştiren işletmelerin dışında kullanılması halinde günlük 158 liralık prim muafiyet sınırı kullanılmaya devam edilecek.,

Marketlerde kullanımı kısıtlanacak mı?

Her ne kadar restoran işletmecilerinin bu yönde bir talebi bulunsa da, mevcut enflasyon ortamında birçok çalışanın aylık temel ihtiyaçların karşılamak amacıyla kullandığı yemek kartlarının marketlerdeki kullanımının devam etmesi bekleniyor.