Değerli metallerde liderlik değişti: Altın ilk 3'e giremedi

Yılın ilk günlerinden bu yana hızlı bir ivme yakalayan gümüş, yüzde 95,2’lik getiriyle değerli metaller arasında 11 ayın en yüksek performansını gösterdi.

Fed’in ek faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentilerin güçlenmesi ve arz kaynaklı endişelerin artması, fiyatların hafta içinde 56 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor oluşturmasına neden oldu. Haftayı yaklaşık yüzde 13 artıda kapatan gümüş, bu sonuçlarla yılın lideri konumuna ulaştı. Yıl içinde zaman zaman altın, platin ve paladyumun öne çıktığı dönemler yaşansa da kasım ayı itibarıyla sıralama tamamen değişti.

Platin, paladyum ve altının konumu

Gümüşün ardından en yüksek performansa sahip metal yüzde 85,2’lik getirisiyle platin oldu. Platin sonrasında ise yüzde 65,6 kazançla paladyum yer aldı. Yıl içinde 4.245 dolara kadar yükselen altın, buna karşın yıl başından bu yana yüzde 60,7’lik artış kaydederek değerli metaller arasında dördüncü sırada sıralandı.

Bakırda zayıf seyir

Yıl genelinde değerli metallerin çoğu yükseliş gösterirken, en düşük performans bakırda kaydedildi. Bakırın 11 aylık getirisi yüzde 31,72 seviyesinde gerçekleşti.