Depremde vefat edenin kredi borçları siliniyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bankaların depremzedelere 50 milyar liralık yardım tahsis edeceğini duyurmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği bankaların yapacağı desteklere ilişkin yol haritasını açıkladı. TBB Yönetim Kurulu’nun önceki gün yaptığı toplantıda aldığı komisyon alınmaması, kredi ödemelerinin ötelenmesi ve depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçlarının silinmesi gibi kararlar bankalara yapabilecekleri yardımlara yönelik oluşturacakları kaynağı belirlemelerini sağladı. Bu kaynakların yanı sıra bankalar nakdi bağış miktarlarını da açıklıyor.

TBB’den yapılan açıklamaya göre öncelikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelere 06 Şubat’tan önce kullandırılan ve 31Ağustos’a kadar vadesi gelen; mevcut kredi borçlarının / taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının 6 ay faizsiz (faiz/gecikme faizi) olarak ertelenecek.

Yine bu bölgedeki kayıp/zayi POS cihazlarına ilişkin üye işyerlerinden herhangi bir tahsilat yapılmayacak, bankacılık hizmet komisyonu alınmayacak, bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 yılı için tahakkuk ettirilmeyecek, üye işyeri/POS kullanım ücretleri 2023 yılı boyunca alınmayacak.

Haciz uygulanmayacak, takipler durdurulacak

Yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde haciz, icra, takip vb. idari uygulamalarla ilgili olarak tüm alacaklar için takip başlatılmayacak, haciz uygulanmayacak, icra satış işlemleri vb. işlem yapılmayacak ve yapılandırılmış alacaklarda ödeme süreleri faizsiz olarak ertelenecek. Tahliye kararı alınmış ise bu karar uygulanmayacak, taahhüdü ihlal şikâyetinde bulunulmayacak, borçlunun talebi halinde daha önce başlatılmış takipler durdurulacak, satış günü alınmış dosyalarda satışlar ertelenecek, takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilat durdurulacak.

Ayrıca müşteri hesaplarında bulunan takip blokeler kaldırılacak ve vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa aktif bir tahsilat çabası girişiminde bulunulmayacak. Henüz takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini zamanında yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilere yönelik iletişim ve tahsilat faaliyetleri durdurulacak.

TBB, deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin de kredi borçlarının/taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının 1 ay faizsiz (faiz / gecikme faizi) olarak ertelenmesine karar verdi.

Yukarıdaki kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşteriler de talep etmeleri ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilerek, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine 31 Ağustos’a kadar erteleme imkânının sunulması kararı alındı.

Bunun yanı sıra depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçları, krediye konu sigorta ödemeleri kredi borcuna mahsup edilerek sonrasında kalan borçlarının ise silinmesine karar verildi.

İş Bankası: 1 milyar liralık bağış, 10 milyar liralık destek

İş Bankası Grubu, afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için AFAD’a toplam 1 milyar TL bağış yapma kararı aldı. Banka ayrıca, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos’a kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacak.

Banka kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos’a kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak öteledi. Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki müşterilerinin de borçlarını 1 ay süreyle faizsiz erteleyen banka KOBİ ölçeğinden büyük firmalara ise olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek. İş Bankası, felakette hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

Banka bunun yanı sıra, bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracak.

Akbank’tan 650, Yapı Kredi’den 580 milyon lira

Akbank da yaptığı açıklamada afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon TL destek vereceğini açıkladı. Akbank ayrıca, deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak ertelediğini ve finansal destek kapsamında yine bu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunduğunu açıkladı.

Yapı Kredi Bankası ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre AFAD’da 580 milyon lira yardım yapacak.

TSKB'den 55 milyon TL bağış

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), AFAD'a 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

TSKB'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 55.000.000 TL tutarında bağış yapılmasına ve 55.000.000 TL'lik söz konusu bağışın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.