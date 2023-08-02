Deride istihdam alarmı: Çare ‘iş garantili’ eğitim

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Sanayide uzun süredir dile getirilen istihdam kaybı, özellikle usta-çırak ilişkisinin yoğun olduğu alanlarda alarm vermeye başladı. Tekstil, hazır giyim, deri, halı gibi sektörlerde de bu sorunun büyüdüğü sektör temsilcileri tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Deri ve deri mamulleri sektörünün bünyesinde yer alan deri ve kürk konfeksiyonda da bu sorun özellikle EYT’nin çıkmasıyla usta kaybına yol açtı. Yeni personel bulmakta zorlanan sektör, çareyi kendi personelini yetiştirmekte, eğitim alanlara asgari ücret, sonrasında da iş garantisi vermekte buldu.

Sektörün çatı derneği olan Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği (TDKD) mayıs ayının sonunda yaptığı seçimle yeni yönetimini belirledi. Başkanlık görevine başlayan Fatih Dursun da özellikle iki konuya vurgu yapıyor. Birincisi, sektörün önündeki en büyük tehdit olan istihdam kaybı için her yıl yeni personeller yetiştirmek. İkincisi ise azalan siparişler nedeniyle yeni pazarlar kazanmak ve Türk üreticisinin rakiplerinden iyi olduğunu kanıtlayarak önemli müşteriler kazanmak.

Her yıl en az 50 personel yetiştirme hedefi

Sektörün çok ciddi bir personel sorunu olduğuna dikkat çeken TDKD Başkanı Fatih Dursun, şunları söyledi: “Maalesef yeni personel yetişmiyor. EYT çıkınca ustalarımız da işi bıraktı. Zeytinburnu’nda 10 bine yakın çalışan var. Çalışanların yaş ortalaması 50’nin üzerinde. Bu sorunu çözmek için bir proje geliştirdik, üzerinde çalışıyoruz. Dernek olarak bir atölye kurup yeni personel yetiştirme hedefimiz var. Yılda

on personel yetiştirirsek sektör için gerçekten çok büyük katkı vermiş oluruz. İş ve İşçi Bulma Kurumu ile de iş birliği yapmak istiyoruz. Tanıtımlar yaparak insanları atölyeye çekmeyi planlıyoruz. 1 yıllık bir eğitim boyunca asgari ücret, sonrasında ise işe alım garantisi vereceğiz. Sektörümüzde bu tarz pozisyonlar için ortalama maaş yaklaşık 25 bin TL. Hedefimiz her yıl minimum elli tane kişiyi yetiştirip iş sahibi yapmak, sektörümüze kazandırmak.”

Avrupalı müşteriler Antalya’nın yolunu tutacak

Yılda iki kez Antalya’da düzenledikleri Leather&Fur Fuarı’nın sektöre can suyu olduğunu kaydeden Dursun, yeni bir projeye odaklandıklarını belirtti. Bu fuara Avrupa’dan yeni müşteriler getirmek istediklerini dile getiren Dursun, “Yurt dışında potansiyel müşterilerle görüşüp fuarımıza davet edeceğiz. Tek pazara bağlı olmak istemiyoruz. Pazarı genişletip olabi

lecek kriz durumunda alternatif pazarlarımız olmasına uğraşıyoruz. Balkanlar’ın tamamına, Avrupa’daki her yere ulaşmaya çalışacağız. En az 7-8 ülkeden yeni müşteri getirmeye çalışıyoruz. Görüştüğümüz acenteler var. Onların aracılığıyla da firma temsilcilerini fuarımıza getireceğiz. Bunun yanı sıra ABD ve Güney Kore’yi hedefimize aldık. Güney Kore ile ilişkilerimiz çok iyi, hızlı sonuç alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

■ Sektörün ortalama ihracat kilogram fiyatı 130 dolar

Deri ve kürk konfeksiyon sektörü ortalama ihracat birim fiyatıyla dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Kilogramda 130 dolarlık bir değere sahip olduklarını belirten TDKD Başkanı Fatih Dursun, “En yüksek değer 170 dolar ile kürkte. Satışların düştüğü bu dönemde kürkteki gidişat ortalamayı da korudu. Ancak döviz kurlarının yükselişinden kaynaklı fiyat artışları da etkili oldu” diye konuştu.

İlk 6 aydaki artışa rağmen satışlar düşüşe geçti

Geçen yılı 236 milyon dolarlık ihracatla kapatan deri ve kürk konfeksiyon sektörü, bu yılın ilk 6 ayında ise yüzde 25 büyümeyle 87,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. İhracattaki büyümeye rağmen satışların azaldığına dikkat çeken TDKD Başkanı Fatih Dursun, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sektöre yansıması bu sene çok daha büyük oldu. Türkiye’deki enflasyonist ortam da Antalya’da turizmi olumsuz etkiledi. Bizim sektörümüzün yüzde 30’u turizme dayalı. Antalya’ya tatil yapmaya gelen turistler alışveriş yapıyordu, şimdi bu azaldı. Şu an satışlardaki gidişat iyi değil ancak çalışmalarımıza yoğunlaşarak yeni siparişler almaya gayret göstereceğiz” dedi.