Diyanet’in fitre rakamı TÜİK’in enflasyonunu aştı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkçe’de “fitre” olarak geçen “fıtır sadakası”, Müslümanların bayram namazına kadar vermeleri vacip sayılan bir ibadet türü. Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir” denildi.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddeleriyle ayni olarak da verilebiliyor. Kurulun belirlediği meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da hesaplanıyor.

Son 10 yılda TÜİK’in gıda enflasyonu ile fitre bedelleri karşılaştırıldığında Diyanet’in TÜİK’in enflasyonunu geçtiği görülüyor.

Ayrıca bir asgari ücretli ya emeklinin maaşları yine aynı dönemde fitre bedellerinin değişimi karşısında erime gösteriyor.

Son 10 yılda fitre bedelleri nasıl değişti?

2015 yılında Diyanet’in belirlediği fitre yani bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacı bedeli 11,50 TL olurken, 2016 yılında bu bedel yüzde 30 artışla 15 liraya çıkıyor. 2017’de 16 TL, 2018’de 19 TL, 2019’da da 23 TL oluyor. 2020 yılında fitrede yüzde 17 oranında artış olurken bedel de 27 TL oluyor. 2021’e gelindiğinde artış bedeli yüzde 4 ile son 10 yılın en düşük oranında ve 28 TL oluyor.

2022’de fitredeki artış hızlanıyor. Yüzde 43 ile 40 TL olan fitre bedeli, 2023’te yüzde 75 oranında artarak 70 TL oluyor. 2024’te yüzde 86 oranında fitre artışıyla bir günlük gıda bedeli 130 TL’ye ve 2025 ise yüzde 38 ile 180 TL’ye çıkıyor.

TÜİK’i aşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gıda harcama kalemi verilerine göre, Diyanet’in son 10 yıldaki fitre artışı daha yüksek oluyor.

TÜİK’in harcama gruplarına göre endekslerinde gıda kaleminde artış 10 yılda yüzde 1319 olurken, Diyanet’in belirlediği fitre bedelindeki artış yüzde 1465 oranında oluyor. TÜİK endekslerine göre 2015’teki 11,50 TL olan fitre bedeli baz alındığında, gıda endeksi üzerinden yapılan hesapla 2025 yılında fitrenin 163 TL olması gerekiyor.

Emekli ve asgari ücretlinin fitreleri eridi

En düşük emekli maaşı ve asgari ücretli birinin fitre verebileceği miktarlar da son 10 yılda eriyor.

2015 yılında 1.065 TL olan en düşük emekli maaşıyla 93 adet fitre ödenebilirken, 2025’te bu sayı 69’a geriliyor. Aynı şekilde asgari ücretli de artış görülse de son 2 yılda ise gerilediği dikkat çekiyor.

Asgari ücretli biri 2015 yılında 104 fitre ödeyebiliyor. 2016-2020 aralığında bu sayı ortalamada 87’e gerilerken, 2021’de 101’e çıkıyor. 2022’de asgari ücrete yapılan zam ile 106 fitre ödenebilirken, 2023’te yılın iki yarısındaki asgari ücretle 122 ve 2024’te zirveyi görerek 131 fitre ödenebiliyor. 2025 yılına gelindiğinde asgari ücretle ödenebilen fitre sayısı yeniden 123’e geriliyor.

Ekmek sayısı gerilemiş

İstanbul Fırıncılar Odası’nın ekmek kilosunda ilan ettiği verilere göre, 2015 yılında Diyanet’in belirlediği fitre ile 2,3 kilo ekmek alınabilirken, 2018 yılında en yüksek 3,68 kiloya kadar çıkıyor.

Fitre bedeli ile 2022 yılında 2,80 kilo ekmek alınabilirken, 2023’te yeniden 3,68, 2024’te 3,41 kilogram ekmek alınabiliyor. 2025 yılındaki fitre bedeli ise yeniden gerileyerek 2,88 kilo ekmeğe karşılık geliyor.