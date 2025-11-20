Dolar, metallerde basınç yaratıyor!

EVRİM KÜÇÜK

Küresel metal piyasaları, Çin ekonomisindeki soğuma sinyalleri ve ABD’de para politikası beklentilerinin yeniden sertleşmesiyle baskı altında. Ekim ayında Çin’den gelen verilerin beklenenden zayıf gerçekleşmesi ve Fed politika yapıcıları arasındaki görüş ayrılıklarının dolara destek vermesi, sanayi metallerinde satış getirdi. Diğer yandan, Freeport-McMoRan’ın Endonezya’daki Grasberg madeninde kısmi operasyonların başlamasıyla bakırda görülen geri çekilme, diğer metallere de yansıdı. Son bir haftada sanayi metalleri genel endekste düşüş yüzde 3’ü aştı.

Bakırda dolar etkisi ve Fed belirsizliği

Bakır vadeli işlemleri, güçlü doların baskısıyla pound başına 5 doların altına sarktı. Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli bakır 10.670 dolara gerilerken, haftalık kayıp yüzde 3’ün üzerine çıktı. Fed’in Aralık toplantısına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflaması, imalat sektörüne yönelik güveni de sınırladı. Bununla birlikte, gelecek yıla ilişkin politika gevşemesi beklentileri korunuyor. ABD yönetiminin bakırı “kritik mineraller” listesine eklemesi ise enerji dönüşümü, elektrikli araç bataryaları ve veri merkezleri için metalin stratejik önemini bir kez daha öne çıkardı. Çin’de metallere yönelik yeni kapasite projelerinde denetim çağrılarının artması, piyasalarda “bakır rafinerilerinin bir sonraki hedef olabileceği” yönünde spekülasyonları da güçlendirdi.

Alüminyumda geri çekilme sıkı piyasayı gizliyor

Londra’da alüminyum fiyatı bir haftada yüzde 3,65 düşerek 2.700 dolar eşiğine yaklaştı ve Ekim sonundan bu yana en düşük seviyesine indi. Ancak analistler, fiyat düşüşünün temel piyasadaki sıkılaşmayı maskelediği görüşünde. Çin, deflasyon baskılarını hafifletmek amacıyla alüminyum ve diğer metallerde aşırı kapasitenin törpülenmesine yeniden odaklandığını açıkladı. Ülkenin 45 milyon tonluk üretim tavanının 2025’te aşılması beklenirken, Endonezya’da planlanan yeni izabe tesisi yatırımlarında enerji maliyetleri ve düzenleyici engeller nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.

Baz metallerde görünüm

■ Nikel: Fiyatlar ton başına 14.550 dolara gerileyerek haftalık bazda yüzde 3 düştü. Fiyatlar, Nisan 2024’te görülen 13.900 dolar seviyesinden bu yana en düşük düzeylerde. Endonezya’nın 2020 sonrası hızla büyüyen nikel işleme kapasitesi küresel arz fazlasını artırırken, LME stokları bu yıl 90 bin ton artarak 250 bin tonun üzerine çıktı. Arz güçlü seyrederken, EV sektöründeki artan talep paslanmaz çelik tüketimindeki yavaşlamayı yalnızca kısmen telafi edebiliyor.

■ Çinko: Kasım ortasında çinko 2.980 dolar/ton seviyesine çekilerek bir ayın en düşük düzeyini gördü. Çin’den gelen zayıf sanayi üretimi verileri, metale yönelik talep endişelerini artırdı ve piyasa duyarlılığını temkinli hale getirdi.

■ Kurşun: Kurşun fiyatı haftalık bazda yüzde 3,4 düşerek 2.020 dolar/ton seviyesine geriledi. Zayıf talep görünümü ve yatırımcı risk iştahındaki genel daralma baskıyı artırıyor.