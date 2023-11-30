Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım döviz kuru fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum kasım ayının son gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Kur güne yeni zirve olan 28.93 seviyesinde başladı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 30 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL yaklaşık üç aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederek yeni tarihi zirve olan 28.9545'e kadar yükseldi.
Dolar fiyatı, saat 09:26 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 28,9509'dan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 31,8289 seviyelerinde seyrediyor.
TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.44 oldu.