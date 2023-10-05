Döviz mevduatı 3,6 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 38,50 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Eylül ile sona eren haftada 175 milyar 656,7 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 816,20 milyon dolar azalarak 102 milyar 318,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 802,10 milyon dolar azalarak 70 milyar 006,70 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2,42 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 878 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 542 milyon dolar düşüş gösterdi.