KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşünü sürdü. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 304 milyar TL'den 3 trilyon 303 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 858 milyar TL'den 10 trilyon 687,3 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 334 milyar TL'den 13 trilyon 310 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 441 milyar TL'den 1 trilyon 449 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 937,6 milyar TL'den 965,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 170,1 milyar TL'den 168,3 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 29 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.