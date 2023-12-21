Döviz mevduatı 779 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 348,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Aralık ile sona eren haftada 176 milyar 127,50 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 292,60 milyon dolar artarak 100 milyar 886,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 486,0 milyon dolar artarak 75 milyar 241,50 milyon dolara yükseldi.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 327 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 309 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 18 milyon dolar düşüş gösterdi.