Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri artışını geçen hafta da sürdürdü ve yeni zirvesini gördü.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 15 Aralık itibarıyla 890 milyon dolar artarak 94 milyar 509 milyon dolardan, 95 milyar milyon 399 dolara yükseldi. Böylece 24 Kasım 2017 tarihinde görülen 96 milyar 350 milyon dolardan sonra en yüksek seviyeye çıkıldı.

Altın rezervleri 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara, toplam rezervler 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler üst üste üçüncü haftada tarihi zirvesini gördü.

Bir önceki hafta 38 milyar 153 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 974 milyon dolar azaldı ve 37 milyar 179 milyon dolara indi.