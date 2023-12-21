Yabancı para menkul kıymet tesis oranı indirildi
Yabancı para yükümlülükler için menkul kıymet tesis oranı, yüzde 5'ten yüzde 4’e indirildi.
ANKARA / EKONOMİ
Yabancı para menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirildi. Öte yandan, Merkez Bankası yeni bir kararla yabancı para yükümlülükleri için uygulanan yüzde 5’lik menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirdi.
Açıklamada 29 Aralık 2023’te sonlandırılacak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay uzatılacağı belirtilirken, “Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024’e kadar devam edecektir. Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir” denildi.