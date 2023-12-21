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Merkez, fazla likiditeyi ihale ile çekecek

Merkez Bankası, "Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Merkez, fazla likiditeyi ihale ile çekecek
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir"

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