Dövme sanayicileri 1 yıldır yeni proje alamıyor!

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye imalat sanayisinin temel taşlarından biri olan dövme sektörü, zor günler geçiriyor. Otomotiv, makine, havacılık ve savunma sanayi için çelikten üretilen kritik parçaları tedarik eden dövme sanayicileri, artan sorunlar nedeniyle küresel rekabet gücünü hızla kaybediyor.

Dövme Sanayicileri Derneği (DÖVSADER) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kömürcü, sektörün üç koldan ciddi tehdit altında olduğunu dile getirerek, “Türkiye’ye dampingli çelik ham madde girişi, ülkeye sokulan dampingli çelik dövme parçaları ve ithal edilen motor, şanzıman, dişli grubu gibi alt sistemlerle beraber bitmiş dövme parçalarının görünmez şekilde pazara girmesi sektörümüz için telafisi olmayan sonuçlar doğuracak.” uyarısında bulundu.

Türkiye’deki dövme sanayicileri her yıl yaklaşık 400 bin ton vasıflı çelik tüketiyor. Çelik, üretim maliyetlerinin yüzde 35-55’ini oluşturuyor. Üretimin yarıdan fazlası ihraç edilirken sektör, net ihracat fazlası veren nadir alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

DÖVSADER Başkanı Kömürcü, yaşanan sıkıntıların üyelerin ihracata ve yurt içi üretime katkısını hızla azalttığını belirterek şunları söyledi: “Üyelerimizden aldığımız bilgilere göre, son bir yılda yeni bir ihracat projesinde fiyat açısından başarılı olamadık. Mevcut ihracatta da azalma görülüyor. Kalite, lojistik, teknoloji birikimi ve proses know-how’ıyla küresel pazarda güçlü markaların çözüm ortağı olan şirketlerimizin, müşteriler açısından vazgeçilmez olma özelliğini kaybetme riski taşıyor.”

Kömürcü, ithalat kaynaklı sorunların yanı sıra döviz kurunun baskılanmasının da sektörün rekabetçiliğini zayıflattığını vurguladı: “Çin ve Hindistan, teşvikli ürünleri hem çelik malzeme hem de dövme parça olarak Türkiye’ye sokuyor. Bu dezavantaj karşısında yılların çok önemli kazanımları geri dönüşsüz şekilde kaybedilebilir.”

“Ana sanayi ve tüketiciye de yansıyor”

Türkiye’deki OEM’lerin (otomotiv ana sanayi), güçlü tedarik sanayisi sayesinde Avrupalı rakiplerinden çok daha hızlı projeler geliştirdiğini belirten Kömürcü, şunları ekledi: “Yerli tedarik sanayi zayıfladığında, OEM’ler de diğer sanayi dalları da zayıflar. En nihayetinde bu olumsuzluk tüketiciye kadar yansır.” DÖVSADER, Avrupa Dövmeciler Birliği (EUROFORGE) üyesi. Türkiye’nin yanı sıra 12 Avrupa ülkesinin dernekleri de bu birliğe üye. DÖVSADER üyeleri EUROFORGE’da başkanlık, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyelikleri gibi üst düzey görevlerde bulunuyor. 27 üyesi bulunan DÖVSADER, yıllık yaklaşık 1.5 milyar Euro ciroya imza atıyor.

“ÇÖZÜM İÇİN KARŞI ÖNLEM ŞART”

Kömürcü, Türkiye’nin ihracatçı kimliğiyle öne çıkan bu stratejik sektörünü korumak için acil adımlar gerektiğini belirterek, “Rakip ülkelerin damping uygulamalarının iyi analiz edilmesi ve buna karşı etkili önlemlerin devreye alınması kaçınılmaz. Dünyada saygın konumda olan üyelerimizin birikimleri ülkemiz açısından büyük kazanımlardır. Bu birikimlerin heba edilmesine izin verilmemeli.” dedi.