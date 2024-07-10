Efes grubu bira fiyatlarında indirim: İşte yeni fiyat listesi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes grubunun bira fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.
Anadolu Efes grubu bira fiyatlarında indirime gitti. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı.
10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile fiyatlar şu şekilde oldu:
*Efes kutu* 72 ₺
*Efes şişe* 70+2 ₺
*Efes Serçe* 55 ₺
*Malt kutu* 68 ₺
*Malt şişe* 66+2 ₺
*Mini Malt* 45 ₺
*Xtra* 90 ₺
*Shot*. 60₺
*Bremen* 55 ₺
*Bremen yüksek alkol* 80₺
*Özel seri şişe* 75₺
*Özel seri kutu* 75₺
*Glütensiz* 90 ₺
*Filtresiz* 75 ₺
*Miller küçük* 70₺
*Miller büyük* 85₺
*Miller kutu* 85 ₺
*Belfast şişe* 75₺
*Belfast kutu* 75₺
*Bud şişe* 85₺
*Bud kutu* 85₺
*Becks şişe* 75₺
*Becks kutu* 75₺
*Corona* 110 ₺
*Amsterdam kutu* 115 ₺
*Amsterdam şişe* 115 ₺
*Erdinger* 115₺
*Hoagarden* 115₺
*Leffe* 120₺
*Düvel* 150 ₺
Anadolu Efes indirime gitti güncel satış fiyatları— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 10, 2024
10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir;*
*Efes kutu* 72 ₺
*Efes şişe* 70+2 ₺
*Efes Serçe* 55 ₺
*Malt kutu* 68 ₺
*Malt şişe* 66+2 ₺
*Mini Malt* 45 ₺
*Xtra* 90 ₺
*Shot*. 60₺
*Bremen* 55 ₺
*Bremen… https://t.co/3SLPDJQC5D