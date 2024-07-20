Ekonomik kriz bursları da vurdu

Türkiye’de 3 milyon öğrencinin yarıştığı YKS sonuçları açıklanınca vakıf ve devlet üniversiteleri yüzde 1’lik dilimdeki en başarılı öğrencileri kapma yarışına girdi. Sınav sonunda ilk 100, ilk 500, ilk 1000, ilk 2000 ve ilk 5000’e giren üstün başarılı öğrencilerin kendi üniversitelerini tercih etmesi için Amerika gezisinden aylık 25 bin TL’ye kadar burs veriliyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre üniversitelerin son 3 yılda verdikleri burslar asgari ücretle karşılaştırılınca, Türkiye derecesi yapan öğrencilerin başarı burslarını ekonomik krizin vurduğu ortaya çıktı.

3 yıl önce yani 2022 yılında asgari ücretin 3 katı burs veren üniversiteler, 2023’te bu burs oranını aylık 15 bin TL’ye düşürdü. Bu yıl burs oranları yüzde 66.6 zamlanmış görünüyor. Oysa 3 yıl önceki asgari ücretin 3 katı olan 51 bin TL bursun daha düşüğü verilecek.

Asgari ücretin altında

Önceki yıl 3 tam asgari ücret tutarında burs veren üniversiteler, 2023-2024 akademik yılında bursu 2 asgari ücret seviyesine düşürmüştü. 2024 yılı Ocak zammıyla asgari ücret 17 bin TL olunca en yüksek burs olan aylık 15 bin TL, asgari ücretin 2 bin TL altında kaldı.

Ücretleri açıklamıyorlar

Öğrenim ücretlerinin bu yıl ön lisans-lisans dahil asgari 100 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’yi aşması beklenen vakıf üniversiteleri bursları açıklarken, yıllık öğrenim ücretlerini açıklamıyor. Üniversitelerin, YKS 2024 tercihlerinin başlayacağı 25 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık öğrenim ücretlerini ilan etmesi gerekiyor.

Vakıf üniversiteleri: Öğrenciye aylık 25 bin TL

* Medipol Üniversitesi: İlk 100’e aylık 25 bin TL, ilk 101-250 arası aylık 20 bin TL

* İbni Haldun Üniversitesi: Üstün başarı bursu 18 bin TL, ilk 250’ye kadar aylık 16 Bin TL

* TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: İlk 100’e aylık 15 bin 800, ilk 500’e 12 bin 600 TL

* Sabahattin Zaim Üniversitesi: İlk 100’e girenlere aylık 15 bin TL, ilk 250 bine Hafızlık Bursu

* Kadir Has Üniversitesi: İlk 100’e aylık 12 bin TL, ilk 500’e kadar aylık 9 bin TL

* Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İlk 100’e ayda 10 bin TL, ilk 101-501 arasına 6 bin TL

* Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk bine ayda 7 bin 500 TL, ilk 1000-2000’e 5 bin TL

* Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Tıp fakültesi tercihine aylık 7 bin 500 TL

Devlet üniversiteleri: ODTÜ bursu yüzde 100 arttı

İlk 10’a girenlere ayda 4 bin TL olan burs, 2024-2025 yılında yüzde 100 artışla ayda 8 bin TL’ye çıkarıldı. 1 kişilik odada konaklama, bilgisayar, yurt dışı gidiş-dönüş uçak bileti gibi burslar da veriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden 100 bin TL burs

Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl YKS’deki 4 puan türünde derece yapan öğrenciler için yeni bir burs programı başlatıyor. SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin TL nakdi destek sağlanacak. Ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10’a girenlere 9 ay süreyle 15 bin TL, sıralamada 11.-100 arasında olanlara yine 9 ay süreyle aylık 10 bin TL destek sağlanacak.

İTÜ bursu aylık 7 bin 500 TL oldu

İlk 100’e girenler bu yıl ayda 6 bin TL burs alırken yeni dönem için burs 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca yurt dışında eğitim, TEKNOPARKTA şirket açma önceliği bursları da var.

Amerika’da eğitim bursu

Abdullah Gül Üniversitesi, tüm programlara ilk sıradan giren adaylara aylık 2.500 TL verdiği bursa 500 TL zam yapıp 3 bin TL’ye çıkardı. Amerika’da dil eğitimi, yüksek lisans ve doktora bursu da var.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni seçen ilk 30 bindeki herkese burs

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, başarılı öğrencilere bu yıl aylık 10 bin TL burs verdi. İlk 1000 ile 30 bin arasına giren her öğrenciye burs veriliyor. 2024-2025 yılı burs ücreti henüz açıklanmadı.