Prof. Dr. Hakan Kara: Ekonomide ciddi bir soğuma yok

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ekonomiye dair değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kara bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istihdam verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kara "İstihdam oranının artmaya devam etmesi, ikinci çeyrek itibarıyla ekonomide ciddi bir soğuma olmadığına işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam oranının artmaya devam etmesi, ikinci çeyrek itibarıyla ekonomide ciddi bir soğuma olmadığına işaret ediyor. pic.twitter.com/qsOMWLzJiA — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 10, 2024

İşsizlik puanı 0,1 azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33,0 olarak gerçekleşti.