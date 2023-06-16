Ekonomistler, TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı: 1075 baz puan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.