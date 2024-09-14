Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu: Faiz indiriminde hangi ay öne çıktı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19 Eylül Perşembe 14:00’te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak.

Son olarak Mart 2024’te 25 baz puan faiz artışıyla politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkaran TCMB son 5 toplantıda faize dokunmadı. Eylül toplantısından da ekonomistler değişim beklenmiyor.

AA Finans anketi

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Reuters anketi: Merkez Bankası faizi kasıma kadar sabit tutacak

Reuters anketine göre Merkez Bankası (MB) faizi kasıma kadar yüzde 50’de sabit tutacak.

Ankete katılan 16 ekonomistin tamamı bankanın eylülde faizi sabit tutmasını bekliyor.

Tahminleri yüzde 45 ile yüzde 50 arasında değişen 14 ekonomistin medyan yanıtına göre bir hafta vadeli repo faiz oranı yıl sonunda yüzde 47’ye düşecek.

MB faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair çok az sinyal vermiş olsa da ankete göre ekimden itibaren ya da gelecek yıl sonuna kadar harekete geçmesi bekleniyor.

Ankete katılanlardan 3’ü ilk faiz indirimi için ekim, 4’ü kasım ve diğer 3’ü de aralık ayını işaret etti. 2 katılımcı ise bankanın faiz indirimine gitmeden önce 2025’i bekleyeceğini öngördü.

Foreks anketinde enflasyon da tahmin edildi

Foreks Haber TCMB faiz anketi de sonuçlandı. Medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu.

Foreks Haber anketine katılan 25 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 22 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 47,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 45,00 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 46,25 olmuştu.

Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi bekliyor

"2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 21 ekonomistin 16'sı "evet", 5'i ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 20 ekonomistin tamamı ise "hayır" cevabını verdi.

Ekonomistler ilk faiz indirim kararının kasım ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağını tahmin etti

20 ekonomistin 13'ü ilk değişikliğin 250 baz puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti. İlk faiz kararı değişikliğinin zamanına ilişkin olarak ankete katılan 20 ekonomistin 10'u Kasım 2024, 6'sı aralık 2024, 1'i ekim 2024, 2'si Ocak 2025 ve 1'i de 2025 yılı ilk çeyrekte olacağını öngördü. Bir önceki anket döneminde de ilk faiz kararının kasım ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağı tahmin edilmişti.

12 ay sonrası için de tahmin ileten 7 ekonomistin medyan tahmini yüzde 30,00, maksimum beklentisi yüzde 35,00, minimum beklentisi ise yüzde 29,00 oldu. 2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 28,75 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 25,50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon beklentileri de açıklandı

16 analistin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi ise yüzde 42,45 olarak gerçekleşti. TÜFE'ye ilişkin maksimum beklenti yüzde 45,00 olurken, minimum beklenti ise yüzde 40,00 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi 43,00 seviyesinde oluşmuştu. Yıl sonuna ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 45,00 ile yüzde 41,00 bandındaydı.

Kritik mesaj: Gerekirse faiz arttırabilir

QNB Finansbank Başekonomisti Hasan Erkin Işık, bu ayki PPK toplantısında kritik olan konunun, "gerekirse faiz arttırabileceği" yönündeki ifadenin korunup korunmayacağı olacağını vurguladı.

Başekonomist Hasan Erkin Işık, metinden gerekirse faiz arttırabileceği ifadesinin kaldırılması ve beklentileri çapalayacak farklı bir ifade olmaması durumunda, TCMB’nin daha nötr bir duruşa geçtiği ve birkaç ay içerisinde faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeki beklentilerin destekleneceğini kaydetti ve "Bu da halen TCMB hedeflerinin çok uzağında olan enflasyon beklentilerinde, önümüzdeki dönemde belirgin iyileşme olma ihtimalini azaltacaktır" diyerek görüşlerini aktardı.

TCMB’den enflasyon görünümü ve sözlü yönlendirmeler

Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, enflasyon görünümü ve sözlü yönlendirmeler ışığında TCMB’nin eylül ve muhtemelen ekim ayındaki PPK toplantısında da politika faizini yüzde 50 olarak korumaya devam edeceğini öngördü.

Erol Gürcan, yaz aylarının geride kalması ve okulların açılması sonrasında, özellikle 4Ç24 döneminde, yurt içi talepteki yavaşlamanın çok daha belirginleşeceğini değerlendirerek, bu duruma ek olarak, yılın tamamlanmasına kısa bir zaman kala yayınlanan yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 41,5 ile TCMB tahmin aralığı içinde olmasını da yılsonuna doğru faiz indirimi için bir miktar alan oluşabileceğine işaret eden bir faktör olarak niteledi.

“Enflasyonla açıklanacak”

TCMB’nin faiz indirimleri için işaret ettiği 2 kriter olan aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin iyileşme ve piyasadaki enflasyon beklentileriyle resmi tahminlerin yakınsaması durumunun sağlanması durumunda, politika faizinin kasım ve aralık toplantılarında 250’şer baz puan düşüşle yılsonunda yüzde 45 seviyesine indirebileceğini tahmin eden Başekonomist Gürcan, "İlk indirimin zamanlamasına dair beklentimizi biraz daha açmak gerekirse; ekim başında açıklanacak eylül TÜFE ile birlikte yıllık enflasyonun yüzde 50’nin altına sarkmasını, kasım başında açıklanacak ekim TÜFE ile birlikte de yıllık TÜFE’nin yüzde 45 civarına yakınsayarak yüzde 50 seviyesi altındaki aşağı yönlü hareketin kalıcılığını teyit edeceğini tahmin ediyoruz. Ekim TÜFE’nin görülmesinden çok kısa bir sonra, 8 Kasım’da, yılın son Enflasyon Raporu toplantısının gerçekleştirilecek olmasının da 21 Kasım’daki PPK öncesinde faiz indirim sürecinin zamanlamasına ve hızına yönelik sağlıklı bir sözlü yönlendirme yapılabilmesi açısından fırsat olacağı görüşündeyiz" diye konuştu.

Gürcan, tüm bunlarla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi önemli ülke merkez bankalarının da indirim döngüsüne başlamış ya da başlamak üzere olması gibi yan unsurların da 2024 sonuna doğru TCMB’nin de indirimlere başlama ihtimalini destekleyebileceğini kaydederek, "Diğer taraftan, TCMB’nin işaret ettiği iki kriterin sağlanmaması durumunda indirimlere başlangıcın 2025 yılı ilk çeyreğine sarkabileceğini de not edelim." dedi.

TCMB PPK Faiz Toplantı Takvimi

19.09.2024

17.10.2024

21.11.2024

26.12.2024

23.01.2025

20.02.2025

20.03.2025