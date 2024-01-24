Emekli maaşı banka promosyonları 2024! Ziraat Bankası, Akbank, DenizBank emekli promosyonları



Ziraat Bankası emekli promosyon



SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere:



3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Akbank emekli promosyon

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

-3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

-3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

-7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

-10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

Vakıfbank emekli promosyon

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

-3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:

-3.500 TL altı 3.000 TL

-3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

-7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

-10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

DenizBank emekli promosyon

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon banka tarafından veriliyor.

-0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

-3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

-7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

-10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

QNB Finansbank emekli promosyon

Banka, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik promosyonu vadediyor. Promosyon tablosu ise şu şekilde:

- 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

- 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

- 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

- 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon