Emekliye yüzde 25 zam, Meclis’ten geçti

Memur emeklisine yüzde 25 zam öngören madde, herhangi bir değişiklik yapılmadan TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme, yüzde 25 olarak kabul edildi.

Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Muhalefet bu zam artış oranını yeterli bulmamıştı.

Emekli aylıklarına seyyanen zam talebinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Açık ve samimi teklifimiz şudur: 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” demişti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de “Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır” demişti.

Güler, “Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz” diye konuşmuştu.