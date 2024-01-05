En düşük memur maaşı 2024

Milyonlarca memurun merakla beklediği 2024 memur zam oranı belli oldu. Açıklanan %64,77’lik yıllık enflasyon oranıyla zam miktarı da belli oldu. Memura ve memur emeklisine %49,25 zam yapıldı. En düşük memur maaşı 22 bin TL’den 34 bin 215 TL’ye yükseldi. işte bu konu hakkında detaylar..

Memurların zam oranı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada memur maaşlarının enflasyon hedeflemelerine göre %50’ye yakın olacağını daha önce söylemişti. Açıklanan %64,77’lik yıllık enflasyon oranıyla zam miktarı da belli oldu. Memura ve memur emeklisine %49,25 zam yapıldı. Buna göre 2024 yılında en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 34 bin 215 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 739 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2024'te yeniden belirlenecek.

En düşük memur maaşı

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL