Enerji altyapısına IC Enterra’dan 100 megavatlık santral desteği

SELÇUK ALTUN/HATAY

2 milyon metrekarelik alanda kurulan tesis yılda 248 bin megavatsaat elektrik üretiyor. Bu miktar yaklaşık 155 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılarken, 157 bin ton karbon salımının da önlenmesini sağlıyor.

IC Enterra CEO’su Cem Aşık, Erzin-2 GES’in 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde şirketin toplam üretiminin yüzde 18,5’ini tek başına karşıladığını belirterek, “Deprem sonrası enerji altyapısının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla yatırımı kararlılıkla sürdürdük. Santral bugün temiz enerji üretimiyle ve bölge ekonomisine sağladığı katkıyla Hatay’ın yeniden yapılanma sürecine destek veriyor” dedi.

Yatırım uluslararası finansmanla gerçekleştirildi

Erzin-2 GES projesinin Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından sağlanan 65 milyon dolar tutarındaki finansmanla hayata geçirildiğini kaydeden Aşık, şu bilgileri paylaştı: “Yaklaşık 250 bin panelin yer aldığı Erzin sahasında, güneşin hareketini izleyen 2 bin 389 adet tracker sistemi kullanıldı. Tesisin kablo uzunluğu 1 milyon metreyi aşarken, montajda 4 bin 866 ton çelik konstrüksiyon kullanıldı. Projede yerli üretim paneller tercih edildi.”

Yenilenebilir portföy 500 MW’a yaklaştı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin ve Giresun’daki hidroelektrik santrallerine Erzin-2 GES’in eklenmesiyle toplam işletme kapasitesi 500 MW’a yaklaştı. IC Enterra’nın portföyünde hibrit ve depolamalı enerji projeleri bulunduğunu ifade eden Aşık, Bağıştaş HES sahasında hibrit GES kurulumu için hazırlıkların sürdüğünü, ayrıca Trakya, Erzincan ve Kütahya’da yeni santral projeleri geliştirildiğini, yurt dışında ise ilk adımın İtalya’ya atıldığını paylaştı