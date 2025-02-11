Enflasyon ve TL’de değer kaybı: JPMorgan iki Türk şirketinin tahvillerinde tavsiyesini yükseltti

JPMorgan, TL'nin reel olarak değer kazanmaya devam etmesinin Türk şirketlerinin FAVÖK marjları ve kredi statüleri üzerindeki etkisine ilişkin yaptığı analizlerin sonucu olarak, şirketlerin 2025 temel yörüngesine ilişkin görüşlerimizle birlikte tavsiye değişikliklerinde bulundu.

Anadolu Efes'in 2028 vadeli tahvilleri ve Ford Otosan'ın 2029 vadeli tahvilleri için tavsiyelerini "nötr"a yükseltti.

"Bazı Türk şirketlerinin marjları, TL'deki değer kaybının yurt içi enflasyonun önemli ölçüde gerisinde kalması nedeniyle 2024'te keskin bir daralma yaşadı" değerlendirmesini yapan JPMorgan, "Etki, özellikle önemli TL maliyetleri ve malzeme ihracatı veya ABD doları bağlantılı geliri olan şirketler için şiddetliydi. Yatırımcıların bu tür şirketleri 2024 öncesinde sevmesinin nedenleri TL'nin reel olarak değer kazandığı son dönemde finansal performanslarını olumsuz etkiledi" dedi.

"Yurt içi enflasyonun bu yıl geçen yıla kıyasla keskin bir şekilde düşük olması beklense de spot TL'deki ortalama değer kaybını aşması beklendiğinden, şirketlerin 2025 yılında geçen yıla göre çok daha az etkilenmesini bekliyoruz" ifadelerini de kullanan JPMorgan, ortalama enflasyonun %34 ve ortalama TL değer kaybının %15 olacağını varsaydıklarını belirtti. 2024'te marjlarda ve kaldıraçta önemli bir bozulma yaşayan kredilerin 2025'te de aynı şeyi yaşayacağını, ancak bunun önemli ölçüde daha az olacağını tahmin ettiklerini de anlattı.

JPMorgan, "Mükemmel olmaktan uzak olsa da şirketlerin ilgili yönetimleriyle çeşitli etkileşimlerin yanı sıra varsayımların kullanılmasını içeren bu analiz, reel TL değerlenmesinden etkilenen değişkenleri izole etmemize ve sonuçta şirketlerin marjları ve dengeleri üzerindeki etkiyi tahmin etmemize yardımcı oldu" dedi.