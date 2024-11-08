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Enflasyonda yeni hedefin tutması için ne gerekiyor?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerindeki değişim hesaplamaları da değiştirdi. TCMB’nin yukarı yönlü revize ettiği enflasyon tahminlerinde, orta noktanın yakalanabilmesi için gelecek 2 ayda aylık enflasyonun yüzde 1,5 olması gerekiyor.

Şeyda Uyanık
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Enflasyonda yeni hedefin tutması için ne gerekiyor?
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ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini yılın son Enflasyon Raporu’nda değiştirdi.

TCMB’nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminleri yılık ilk raporunda yüzde 36 olmuş, aralık daha geniş bir bantta 30-42 aralığında belirlenmişti. 2. Ve 3. Raporlarda yüzde 38’e çıkan yıl sonu enflasyon tahmini orta noktasında aralık da 34-42 bandına çekilerek alt sınır yükseltilmişti.

2024 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahmininin orta noktasının yüzde 44’e, bandın da yüzde 42-46 aralığına çekildiğini açıkladı.

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Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin alt bandı bu seviyenin de üzerine çıkarken, bu tahminlerin tutması için 2 ay kaldı.

2 ayda aylık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde gelirse enflasyon tahmini yüzde 44 ile tutuyor.

OVP öngörüsünün tutması için ise aralıkta eksi enflasyon gerekiyor.

İşte enflasyon tahminlerinin tutmasını sağlayacak aylık enflasyon oranları:

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