EPDK açıkladı: Doğal gaz ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, LNG ithalatı yüzde 26,22 düşüşle 2 milyar 89,06 milyon sm3, boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yüzde 37,73 artışla 4 milyar 430,64 milyon sm3 olarak gerçekleşti.

Böylece LNG'nin payı yüzde 32,04 olurken, boru gazının payı yüzde 67,96 olarak belirlendi.

Doğal gaz üretimi yüzde 199,69 artışla 115,8 milyon sm3 olurken, ihracat yüzde 100,00 artışla 151,82 milyon sm3'e çıktı.

Tüketim ve Stoklar Arttı

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi Ocak ayında yüzde 2,80 artışla 6 milyar 259,88 milyon sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 6 milyar 89,10 milyon sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece stoklar yıllık yüzde 1,86 artışla 5 milyar 124,90 milyon sm3'ten 5 milyar 220,29 milyon sm3'e çıktı.