  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. EPDK'dan 17 şirkete lisans
Takip Et

EPDK'dan 17 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 17 şirkete lisans verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 8 şirketin lisansını iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 8 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında 4 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

SPK, 3 şirketin halka arzını onayladıSPK, 3 şirketin halka arzını onayladıEkonomi

 