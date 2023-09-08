SPK, 3 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.

Reeder, 2 milyar liralık halka arz geliri bekliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), cep telefonu ve elektrik cihaz üreticisi Reeder Teknoloji'nin halka arzına izin verdi.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 170 milyon lira nominal tutarda artışla 950 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzda ayrıca Uygar Saral'a ait 45 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 9.3 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 2 milyar lira, yani yaklaşık 75 milyon dolar, şirketin halka açıklık oranı yüzde 22.6 olacak.

Halka arz gelirlerinin yüzde 35'i işletme sermayesi ve kısa vadeli finansal borçların azaltılması, yüzde 25'i tesis yatırımları ile kapasite artışı, yüzde 20'si fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı, yüzde 10'u cep telefonu LCD üretim paneli yatırımı, yüzde 10'u arge ve girişim yatırımları için kullanılacak.

Adra GYO'nun yüzde 25.1'i halka açılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına izin verdi. Sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 73.7 milyon lira nominal tutarda artışla 293.7 milyon liraya yükselecek.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 22.66 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.67 milyar lira, yani yaklaşık 62.2 milyon dolar, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25.1 olacak.

Hat-San hisseleri 22.6 liradan satılacak

SPK'nın bir diğer halka arz onayı Hat-San tersanesi için. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 33.5 milyon lira nominal tutarda artışla 221.5 milyon liraya yükselecek.

Halka arzda ayrıca Pekar Grup İnşaat'a ait 10.8 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 22.6 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1 milyar lira, yani yaklaşık 37.3 milyon dolar, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Halka arz gelirlerinin yüzde 75-85'i gemi üretim ve bakım kapasitesinin artırılmasına yönelik yüzer havuz yatırımı, yüzde 15-25'i öztüketim için elektrik üretim tesisi ve bakım tesislerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.