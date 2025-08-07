Suça karışmayan PKK'lılar ‘eve dönüş programı’ ile istihdam edilecek

BESTİ KARALAR

Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla Meclis’te kurulan komisyon, ismini, çalışma usulünü, süresini ve karar alma mekanizmasını belirledi. Şimdi sıra komisyonun kurulma nedeni ve amacı. Bundan sonra ne olacak? Süreçle ilgili atılacak demokratik ve yasal düzenlemelerin adı konacak. Komisyonun ana gündemi silah bırakan terör örgütleri için nasıl bir hukuki düzenleme yapılacağı olacak. Bunun için şehit ailelerinden sosyologlara, akademik çevrelere kadar her kesim ile görüşecek. Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu çalışmalarına başlıyor.

Komisyonda hangi başlıklar tartışılacak?

Komisyonun yaz aylarında yapılacak düzenlemeleri istişare etmesi, toplumun çeşitli kesimleriyle görüş alış verişinde bulunması bekleniyor. Terörle Mücadele, Türk Ceza Kanunlarında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. PKK’yı diğer terör örgütlerinden ayıracak, daha net ve dar kapsamlı bir terör tanımının yapılabileceği tartışılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde köy koruculuğu sisteminin aşamalı olarak kaldırılması ya da dönüştürülmesinin de gündeme gelebileceği tahminleri yapılıyor.

Bu çerçevede; Terörle Mücadele Kanunu (TMK) varlığını sürdürecek. Ancak, terör örgütünün silahlarını bıraktığı MGK, TSK, MİT gibi bir devlet yapılanması tarafından kesin olarak doğrulanıp kayıt altına alındıktan sonra “üyelik”, “övgü”, “yardım ve yataklık” gibi bağlantılı tüm suç türleri, bu örgüt bakımından yeniden değerlendirilecek.

Şu anda hapiste olanların durumları değerlendirilecek. Zorla kaçırılan gençlerin suça karışıp karışmadığı tespit edilecek. Silahlı eyleme katılmayan örgüt mensupları ‘eve dönüş’ programı ile istihdam edilecek ve bunların topluma kazandırılması amacıyla ilgili bakanlıklar devreye gidecek.

Komisyon devlet yetkililerini dinleyecek

Komisyon Cuma günü yapacağı toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı dinleyecek. Bakanlar Güler, Yerlikaya ve Kalın süreçle ilgili detayları, gelinen noktayı ve bundan sonra ki takvim hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmeleri bekleniyor.