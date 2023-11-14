EPDK’dan karbon piyasasına ilişkin yönetmelik taslağı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırladı ve görüşe sundu. Yönetmelik, sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alış satışına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirliyor.

EPDK'nın internet sitesinde yayımlanan taslağa göre, Piyasa İşletmecisi, karbon piyasalarına ilişkin olarak ihale yöntemiyle tahsisatların ETS kapsamındaki yükümlü işletmecilere dağıtımını sağlayan birincil karbon piyasası ile ilgili yükümlülük dönemi için ihale ve/veya ücretsiz tahsisat yöntemi ile yükümlü işletmecilere dağıtımı yapılan tahsisatların piyasa katılımcıları arasında alış satış işleminin yapıldığı ikincil karbon piyasasının işletimini yapacaklar.

İkili anlaşmalar yoluyla gerçekleştirilen tahsisat ticaretine ilişkin bilgiler Piyasa İşletmecisine bildirilecek. Birincil ve ikincil karbon piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ETPYS üzerinden gerçekleştirilecek.

Piyasa İşletmecisi birincil ve ikincil karbon piyasalarındaki faaliyetlerini Başkanlık ve Kurum ile her türlü koordinasyon ve haberleşmeyi sağlayarak yürütecek.

Birincil ve ikincil karbon piyasaları temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirecek:

a) Yükümlü işletmecilerin sera gazı emisyonlarının maliyet etkin ve ekonomik olarak verimli bir şekilde azaltılmasının desteklenmesi

b) Birincil karbon piyasası aracılığıyla yükümlülük dönemi içinde tahsisatlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilme ve yönetilme olanağının sağlanması

c) İkincil karbon piyasası aracılığıyla yükümlülük dönemi içinde İşlem Kayıt Sistemindeki hesabında bulunan tahsisatları yeniden ticarete konu edebilme olanağının sağlanması

ç) Vadeli karbon piyasası aracılığıyla fiyat değişim riskinden korunma ve ileriye dönük olarak fiyat beklentilerini görme imkanının sağlanması

Sistem katılımcıları/piyasa katılımcılarının bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini piyasa ve/veya sistem işletimine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmeleri esas olacak.

Söz konusu taslak 23 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.