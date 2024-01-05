EREGL hisse nedir? Ereğli demir çelik (EREGL) hisse senedi

EREGL hisse nedir, Ereğli demir çelik hisse senedi (EREGL) konuları yatırımcıların merak ettiği konular. Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi (EREGL) 2023 yılının ilk yarısında yaklaşık %14 değer kaybetti. İşte bu konu hakkında ayrıntılar..

Erdemir hakkında

Erdemir, 1960'ta devlet tarafından Karadeniz Ereğli'de kurulan ve 2006'da özelleştirilerek OYAK'a devredilen demir ve çelik fabrikası.

Şirket 11 Mayıs 1960 tarihinde resmen kurulmuş olup fabrika kurulması 42 ay sürmüş ve 15 Mayıs 1965'te işletmeye alınmıştır. İlk kurulduğunda kamu kuruluşu olan Erdemir, 2006 yılından itibaren Oyak Grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin en büyük yassı demir üreticisidir. Şirketin 2 adet limanı vardır.

Erdemir, Karadeniz Ereğli'sinin can damarı olarak nitelendirilmektedir. Ereğli nüfusunun büyük bir kısmı doğrudan ya da dolaylı yoldan Erdemir ile bağlantılıdır. Ayrıca Alaplı ilçesinde de yan sanayi bulunmaktadır.

Ereğli demir çelik hisse senedi (EREGL)

Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi (EREGL) 2023 yılının ilk yarısında yaklaşık %14 değer kaybetti. 2022 yılını bir bütün olarak incelendiğinde de hissedeki fiyat artışının %60 ile sınırlı .

Ereğli demir çelik hisse grafiği