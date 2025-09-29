Eti Alüminyum yatırımda vites yükseltti

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’de sanayinin ve madenciliğin mihenk taşlarından olan, 2005 yılındaki özelleştirme sonrası Cengiz Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eti Alüminyum’da, yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Stratejik madenler arasında öne çıkan alüminyumda Türkiye’nin tek entegre üretiminin yapıldığı Seydişehir Tesisi’nde, özel alümina yatırımına başlayan, yerli katalizör için de mesafe kat eden Eti Alüminyum’da halihazırda devam eden yatırımların tutarının 400 milyon dolar olduğu öğrenildi. 9’uncu Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda (ALUEXPO) bir araya geldiğimiz Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, yılda 82 bin ton alüminyum ürettiklerini, Türkiye’nin ihtiyacının da yüzde 10’unu karşıladıklarını hatırlattı.

Katalizörün ilk evresi tamam

Başta savunma sanayi olmak üzere önemli sektörlerin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri de ürettiklerini anlatan Bayraktar, “Bu kapsamda devam eden en önemli yatırımımız haddehane. Türkiye’de son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatı 170 bin tona ulaştı. Bu, aşağı yukarı 600 milyon doların üzerinde bir döviz çıktısı anlamına geliyor. Savunma sanayiinde, uçak gövdelerinde ve zırh malzemelerinin üretiminde hammadde olarak kullanılan hadde ürünlerini üretebilmek için Seydişehir’de 3 milyar liralık yatırım değerine sahip haddehane tesisi kurulum çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 100 bin tonluk üretimle başlayacak olan tesis, 200-250 bin tonluk kapasiteye çıkabilecek” diye konuştu.

Eti Alüminyum, geçen yıl petrokimya tesislerinde kullanılan yerli katalizör üretimine başlayacağını duyurmuştu. Söz konusu yatırımdaki son durumu sorduğumuzda Bayraktar, “Ham petrolü ülkemizde işleyerek nihai ürün haline getiren rafineri ve petrokimya tesislerinde, petrol ürünlerinin birbirinden ayrılması proseslerinde kullanılan bu katalizör, Türkiye’de üretilmiyordu. Katalizör üretiminin ilk evresi psödo-böhmit üretimidir. Psödo-böhmit üretimi için testlerimizi tamamladık, olumlu sonuçlar aldık. 15 milyon Euro’luk yatırım planımız bulunuyor. Psödo- böhmit ve ardından katalizör üretiminde yılda 1000 tondan başlayarak birkaç yıl içinde 5 bin tonluk üretime ulaşmak gibi bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

Özel alümina üretim hattını da mayıs ayında devreye aldıklarını ve üretime başladıklarını dile getiren Bayraktar, "2 bin derece sıcaklıkta bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da pek çok sektör tarafından talep edilen özel alümina, yine bizim mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Yeni kurduğumuz üretim hattımız 40 bin tonluk üretim kapasitesine sahip. Bu ürünü de Türkiye’de ilk kez biz ürettik” dedi.

Gaziantep’te yeni GES devreye alınıyor

Şu anda Eti Alüminyum’da devam eden yatırımların toplam tutarının 400 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Bayraktar, gündemdeki yeni yatırım planlarını ise şöyle sıraladı: “Halihazırda 160 MW kurulu güce sahip dört GES’imize ek olarak Gaziantep Araban’da 90 MW’lık yeni GES yatırımımızı bu yıl devreye almayı hedefl iyoruz. Diasporik boksit cevherlerinin işlenebilmesi için borulu- otoklav yatırımının yanı sıra kırmızı çamur atığımızdan alümina ve kostik kazanımı için sinterleme prosesi yatırımı da planlıyoruz. Boksit cevheri ve kırmızı çamur atığımızda bulunan Lidyum’un geri kazanımı, zırh seramiği üretimi için ultra ince alüminyum oksit üretimi, dördüncü döküm hattı yatırımı ve alüminyum otomotiv sacı üretimi için kontinü rulo ısıl işlem hattı da yatırım planlarımız arasında.” Maden rezervlerinin son durumuna ilişkin de bilgi veren Bayraktar, üretimin devamlılığı için boksit madeninin çıkarılmaya devam etmesi gerektiğini, bu nedenle 1978 yılında işletilen, daha sonra rezerv alanı olarak bırakılan Akseki’deki maden yatağının da işletilmeye alınmasının planlandığını duyurdu. Bayraktar, bu ocak ile birlikte tesisin 25 yıllık boksit ihtiyacının daha garanti altına alınacağını sözlerine ekledi.