EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (2024 AĞUSTOS) TAM LİSTE: Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller (2024 Ağustos) tam liste: Evde bakım parası yattı mı? Engelli ya da bakıma muhtaç vatandaşların yararlanabildiği evde bakım parası yüzde engelli ya da ağır engelli kişilere veriliyor. Maaşı alabilmek için bakıma muhtaç kişinin ihtiyaçlarını karşılayan kişi devreye giriyor. Bakım parası almaya hak kazanan kişinin engelli ya da bakıma muhtaç kişinin karşılaşacağı maddi zorluklara karşı kolaylık sağlaması amaçlanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan bu ödemenin Ağustos ayında ne durumda olduğu merak ediliyor. İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (2024 AĞUSTOS) TAM LİSTE

Ağustos 2024 evde bakım parası 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara aktarılacak. Böylece vatandaşlar da heyecandan erkenden hesaplarını kontrol etmeye başladı.

Evde bakım maaşları yarın (15 Ağustos) 31 Ağustos'a kadar il il hesaplara yatmaya başlayacak.

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

HAYIR. Evde bakım maaşları 15 Ağustos’tan sonra hesaplara yatmaya başlayacak.

Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. Bu kapsamda, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı cep telefonundan yapmak için SMS bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye göndermek yetiyor. 1 SMS ücretine denk gelen bu sorgulama sayesinde evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Öte yandan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından da evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.