Faiz arttı Türkiye’nin sırası değişti mi? Politika faizinin en yüksek olduğu ülkeler!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 2025 yılı üçüncü toplantısından faiz artışı çıktı. Politika faizi 350 baz puan artışla yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya çıkarıldı.

Piyasalarda beklentiler politika faizinin sabit tutulması yönünde olurken, bu faiz artışıyla Türkiye, dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda oldu.

Dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülkeler

Trading Economics verilerine göre, dünyada politika faizi yüzde 59,39 seviyesiyle en yüksek Venezuela’da bulunuyor.

Türkiye ikinci sırada geliyor. Son faiz artırımıyla politika faizi oranı yüzde 46'ya çıkarken, Türkiye’yi yüzde 35 oranındaki faiz oranıyla Zimbabve takip ediyor.

Milei’nin Arjantin’i ilk 3'e giremedi

Javier Milei yönetimiyle verileri dikkat çeken Arjantin’de faizler düşerken, politika faizi yüzde 29 seviyesinde bulunuyor. Ve Arjantin 4. sırada yer alıyor.

Dünyada politika faizinin en düşük olduğu ülke

Dünyada politika faizinin en düşük olduğu ülke yüzde 0,25 oranıyla İsviçre oldu.