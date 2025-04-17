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Merkez Bankası’nın sürpriz faiz kararı için ekonomistler ne dedi?

Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin yüzde 42,5’te sabit kalması olan faiz kararı artırım yönünde oldu. Ekonomistlerin faiz kararına yorumu ne oldu?

Haber Merkezi
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Merkez Bankası’nın sürpriz faiz kararı için ekonomistler ne dedi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2025 PPK toplantısı faiz kararını açıkladı. TCMB, 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı.

Son dakika… Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararıSon dakika… Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararıEkonomi

Piyasa beklentileri faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit kalması olurken, faiz artırımına ekonomistlerin yorumu ne oldu?

"Doğru karar"

Mahfi Eğilmez, faiz artırımını, “doğru karar” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“TCMB, gecelik borçlanma faizini % 44,5'e, gecelik borç verme faizini % 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de % 46'ya yükseltti. Doğru karar.”

"Enflasyon düşüşü daha keskin olmalı"

Timothy Ash, “Zor bir karar ama döviz rezervlerinin kaybı göz önüne alındığında doğru karar. Bu önleyici sıkılaştırma ile TCMB daha agresif bir şekilde kesinti yapabilmeli çünkü enflasyon düşüşü daha keskin olmalı” dedi.

"Finansal piyasaları da olumlu etkileyecektir"

Dr. Burcu Aydın, faiz kararını rezervleri de işaret ederek şu şekilde yorumladı:

“Merkez Bankası faiz artırım kararıyla 19 Mart sonrası artan risklere karşın rezervlerin yanısıra faiz silahını da kullanabileceğini gösterdi. Bu adım, rezervler üzerindeki baskıyı azaltabileceği gibi, finansal piyasaları da olumlu etkileyecektir. En önemli etkisi ise yıl sonu enflasyon beklentilerini aşağı çekmede olacaktır.”

"Faiz artışı doğru yönde bir adım"

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, faiz artırımını doğru bulduğunu belirterek, “TCMB’den gelen (350bps) faiz artışı doğru yönde bir adım. Politika faizi 46, Koridor üst bant da 49 oldu” dedi.

"Henüz haftalık repo ihalesine döndüğüne dair bir ifade yok"

Özlem Derici Şengül, faiz kararın yönelik metindeki değişiklikleri de paylaştığı yorumunda, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %42,5’ten %46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41’den %44,5’e yükseltmiştir. Henüz haftalık repo ihalesine döndüğüne dair bir ifade yok, olsaydı efektif olarak %46.0'dan fonluyordu yine %46.0'dan fonlamaya devam edecekti. Ancak O/N'tan fonlamaya devam edecekse 300 baz puanlık bir artış gerçekleştirmiş oldu.” dedi.

"Önceliğin enflasyon değil finansal istikrar olduğu vurgulandı"

Prof. Dr. Serap Durusoy, "TCMB'nin faiz kararında bir yandan rezervlerdeki kayıplar ve TL'den kaçışı kontrol etmek diğer yandan mayıs ayında toplantının olmaması etkili oldu. Metindeki açıklamada da aslında birincil önceliğin enflasyon değil finansal istikrar olduğu vurgulandı" dedi. 

"Borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı"

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ekonomideki yavaşlamaya işaret ettiği yorumunda şunları söyledi:

“TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti. Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı.”

"Merkez Bankası bağımsızlığını ilan etti"

Gökhan Uskuay, “Merkez Bankası bağımsızlığını ilan etti diyebiliriz” derken, “Rezervleri korumak ve süreci terse çevirmek için geniş bir alana sahip oldu” diye de ekledi.

 

 

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