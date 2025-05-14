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Tesla, Elon Musk'ın maaşını yeniden değerlendirecek özel komite kurdu

Tesla'nın yönetim kurulu, CEO Elon Musk'ın maaş paketini yeniden düzenlemek amacıyla özel bir komite kurdu. Financial Times'ın haberine göre, bu durum Musk'a yeni bir hisse senedi opsiyonu paketi teklif edilmesiyle sonuçlanabilir

Haber Merkezi
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Tesla, Elon Musk'ın maaşını yeniden değerlendirecek özel komite kurdu
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İki kişiden oluşan bu özel komitede, Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Kathleen Wilson-Thompson yer alıyor. Komitenin kurulmasına dair bilgi, konuya yakın kaynaklara dayandırıldı.

Musk, Mart ayında 2018 yılında onaylanan ancak daha sonra iptal edilen 56 milyar dolarlık maaş paketinin geri verilmesi için temyiz sürecini başlatmıştı. Musk, alt mahkeme yargıcının kararı iptal ederken hukuki hatalar yaptığını iddia etmişti.

Financial Times'ın haberine göre özel komite, eğer mahkeme süreci Musk'ın lehine sonuçlanmazsa, geçmişteki çalışmaları karşılığında farklı bir ödeme yöntemi geliştirilmesini de değerlendiriyor. Bu durum Musk'a yeni bir hisse senedi opsiyonu paketi teklif edilmesiyle sonuçlanabilir.

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