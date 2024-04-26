Fitch'ten Türkiye için 'enflasyon' değerlendirmesi

Fitch Ratings, seçim sonrası beklenen mali sıkılaştırmanın, zayıflayan aktarım kanalları bağlamında Türkiye'nin para politikasının etkinliğini güçlendireceğini belirtti. Sürdürülebilir olması halinde, politika tutarlılığındaki bu iyileşme daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğini savundu.

Mart sonunda yapılan yerel seçimlerde muhalefetteki CHP'nin en yüksek oyu almasına rağmen Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi politikası karışımının korunacağına inanan Fitch, "Bu nedenle enflasyonda kayda değer bir düşüş ve dış kırılganlıklarda azalma beklemeye devam ediyoruz. Bu değerlendirme, 8 Mart'ta Türkiye'nin notunu Pozitif Görünüm ile 'B+'ya yükseltmemizin altında yatan önemli bir faktördü" dedi.

Türkiye yeni politika bileşimi kapsamında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık gösterdiğini belirten Fitch, "Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi ekibinin programına desteğini yinelemesi, devam eden siyasi desteğin bir yansıması olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Fitch'in yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yerel seçimlerden kısa bir süre önce, pek de beklenmeyen bir hamle ile politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmiştir. Bu oran 25 Nisan'daki PPK toplantısında da korunmuştur. Bu durum, Mart ayı başındaki yüzde 50'lik tepe faiz oranı beklentimiz ve Merkez Bankası'nın hedeflenen banka düzenlemelerinin de yardımıyla finansal koşulları sıkı tutacağı görüşümüzle uyumludur.

Bu, Mart ayı başındaki yüzde 50'lik zirve oran beklentimiz ve Merkez Bankası'nın hedeflenen banka düzenlemelerinin yardımıyla finansal koşulları sıkı tutacağı görüşümüzle tutarlıdır. Enflasyonu daha da düşürmek için, yetkililer para politikasının etkinliğini yeniden inşa etme konusunda bir zorlukla karşı karşıyadır. Para politikası aktarım kanalları, yapay olarak düşük faiz oranlarının uzun süre devam etmesi, yüksek finansal dolarizasyon, 2022 ve 1Y23'te uygulamaya konulan bozucu düzenleyici tedbirler ve yüksek enflasyon ve döviz kuru değer kaybı beklentileri nedeniyle zayıflamıştır.

Makro politika bileşiminin tutarlılığının ve bütünlüğünün güçlendirilmesinin para politikasının etkinliğinin artırılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yerel seçimler öncesinde mali harcamalar hızlanarak bütçe açığının genişlemesine yol açmıştır. Fitch, dört çeyreklik dönemler itibariyle, merkezi yönetim bütçe açığının 1Ç24'te GSYH'nin yüzde 5,2'sine ulaştığını ve faiz dışı açığın yüzde 2,6 (program tanımı yüzde 3,7) olduğunu tahmin etmektedir.