Fiyat farkı arttı, diyabet hastaları aynı iğneyi 3-4 kez kullanmak zorunda kalıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Eczacılar Birliği, hafta başında değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nde öngörülen artış oranlarının diyabet hastalarının ödeyeceği fiyat farklarını yükselttiğini bildirdi. Ayrıca yüksek maliyet sebebiyle dar gelirli hastaların aynı iğne ucunu 3-4 kez kullanmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada halk sağlığının bir tasarruf kalemi olmadığının altı çizilirken, kronik bir hastalık olan diyabette hastaların yüksek fiyat farkları altında ezildiği kaydedildi. Bu kapsamda bir diyabet hastasının şeker ölçüm çubukları ve iğne uçlarında ödeyecekleri fiyat farklarının 6 bin liraya ulaştığının altı çizilirken SGK tarafından yapılan ödemelerin enflasyonist ortam göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi istendi.

Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 15’inin diyabet hastası olduğuna vurgu yapılan açıklamada, hasta sayısındaki artışın sürmesi halinde Türkiye’nin 2045 yılında dünyada en fazla diyabetin yaşandığı ilk 10 ülke arasına gireceği uyarısında bulunuldu.

Kan şekerini her gün düzenli olarak ölçmek zorunda olan hastaların gün içinde 12’ye kadar ölçüm yapabildiği kaydedilen açıklamada, 5 Ağustos’ta yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde SGK tarafından ödenmesi öngörülen rakamların hastaların mağduriyetine çare olamayacak kadar düşük kaldığı vurgulandı.

Gerek ölçüm çubukları gerekse iğne uçlarının SGK tarafından yapılan ödemelerin çok üstünde fiyata temin edildiğinin altı çizilen TEB açıklamasında, Tip 1 diyabet hastalarının aylık 4 bin 500, Tip 2 hastalarının ise aylık 6 bin lira fark ödemek durumunda kaldıkları bildirildi.

Açıklamanın son bölümünde bu durumun özellikle emekli ve dar gelirli hastalara ciddi mağduriyetler yaşattığı belirtilerek, bazı hastaların aynı iğneyi 3-4 kez kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Hastaların, yaşamları boyunca düzenli takip ve tedaviye ihtiyaçları olduğuna değinilen açıklamada, halk sağlığının bir tasarruf kalemi olmadığının altı çizildi.