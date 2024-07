Financial Times: Yatırımcılar, TL işlemlere milyarlarca dolar akıtıyor

Financial Times’da yayınlanan analizde, uzmanlar, hedge fonlar ve işlemcileri uyardı. Son dönemde yüksek getiri peşinde olanların, “hızlı para” girişleriyle ani dalgalanmalara karşı TL’yi savunmasız bıraktığı vurgulandı.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık verilerine göre, fon yöneticileri, ekim ayından bu yana yüzde 50 olan yüksek faiz oranlarından kâr elde etmek için yaklaşık 24 milyar dolar giriş yaptı.

Fon yöneticileri, yüksek kâr amacıyla daha düşük faizli bir para birimiyle borç alırken, bu arada TL’nin döviz kurlarına karşı değer kaybetmemesini umuyorlar.

Ünlü stratejist Timothy Ash de FT analizini paylaşırken, “Şimşek'in ekonomi yönetimindeki Türkiye, artık pazarın gözdesi” yorumunu yaptı.

Turkey under the economic stewardship of Simsek is now the darling of the market. https://t.co/SEGIJIVMEY