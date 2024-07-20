Financial Times: Yatırımcılar, TL işlemlere milyarlarca dolar akıtıyor

Financial Times’da yayınlanan analizde, uzmanlar, hedge fonlar ve işlemcileri uyardı. Son dönemde yüksek getiri peşinde olanların, “hızlı para” girişleriyle ani dalgalanmalara karşı TL’yi savunmasız bıraktığı vurgulandı.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık verilerine göre, fon yöneticileri, ekim ayından bu yana yüzde 50 olan yüksek faiz oranlarından kâr elde etmek için yaklaşık 24 milyar dolar giriş yaptı.

Fon yöneticileri, yüksek kâr amacıyla daha düşük faizli bir para birimiyle borç alırken, bu arada TL’nin döviz kurlarına karşı değer kaybetmemesini umuyorlar.

Ünlü stratejist Timothy Ash de FT analizini paylaşırken, “Şimşek'in ekonomi yönetimindeki Türkiye, artık pazarın gözdesi” yorumunu yaptı.

Turkey under the economic stewardship of Simsek is now the darling of the market. https://t.co/SEGIJIVMEY — Timothy Ash (@tashecon) July 20, 2024

Ortodoks politikalar yatırımcıları geri döndürdü

“TL yarışı”, Türkiye'nin yükselen enflasyon sonrası piyasadan çıkan uluslararası fon yöneticilerini, yeniden yöneldiği geleneksel ekonomi politikalarıyla geri kazanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Ninety One Gelişen Piyasalar ve Döviz Birimi Eşbaşkanı Grant Webster, "Lira çok popüler bir işlem oldu" derken, alışılmışın dışında ekonomi politikalarından uzaklaşmanın bir sonucu olarak "Türkiye'ye anlamlı yabancı girişler görüldü" diye de ekledi.

JPMorgan müşterileri arasında haziran ayında yapılan bir ankete göre, yatırımcılar, TL’de yüksek pozisyonlar alıyor.

Analistler, bu girişlerin "hızlı para" akışı şeklinde olduğunu söylerken, fonların ve yatırımcıların şoklar durumunda hızla çıkış yapabildiğine dikkat çekiyor.

“Dış krizler, kararsız yatırımcıların kaçmasına neden olabiliyor”

Abrdn Gelişen Piyasa Para Birimleri Başkanı Kieran Curtis, "Bu gibi işlemlerde hızlı paranın payı artıyor ve bu kesinlikle şoklar halinde yatırımcıları çıkışa daha yatkın hale getiriyor" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk ekonomi yetkilisi de “Tekrar gözde olmanın olumsuz yönlerinden birisi, dış krizlerin kararsız yatırımcıların kaçmasına neden olması” olduğunu belirtti.

Fon girişlerinin, Mayıs 2023'te faizleri düşük seviyelerde tutma ısrarından vazgeçilmesiyle başladığı belirtilirken, TCMB Haziran 2023 sonrası faizleri yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.

Moody's’in Türkiye'nin kredi notunu, "ortodoks para politikasına giderek daha köklü bir şekilde dönüş yaptığını" belirterek nadir bir şekilde iki kademe yükseltmeyle ödüllendirdiği belirtildi.

"Yerli tasarruf sahipleri dolara kaçtı ama şimdi geri dönüyorlar”

Bir hedge fon başkanı, şu anda "Türkiye'yi beğendiğini" söylerken, Erdoğan için “Enflasyonun kontrol edilmesi gerektiğinin farkında" dedi ve şunları söyledi:

"Yerli tasarruf sahipleri dolara kaçtı ama şimdi geri dönüyorlar."

TL cinsinden işlemleri olan başka bir hedge fon yöneticisi ise "yabancı yatırımcıların piyasadan çıkması konusunda daha az endişe duyduğunu" söylerken, "yerel tasarruf sahiplerinin TL'ye olan güvenini kaybedip tasarruflarını yeniden dövize çevirme riskine" daha fazla odaklandığını söyledi.

Yabancı yatırımcılar, “carry trade” yanında, 2023 Haziran’dan bu yana yaklaşık 12,5 milyar dolar tutarında TL cinsinden devlet tahvili aldılar. Bakanlık verilerine göre, yabancı yatırımcılar, Mayıs 2023 seçimlerinden önceki yüzde 0,6 oranına kıyasla şu anda yüzde 6,7 oranında tahvil tutuyor.

Uluslararası girişler, Merkez Bankası'nın rezervleri için “nimet” olarak nitelendirilirken, Financial Times'ın merkez bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, net dış varlıklar bir yılda yaklaşık eksi 20 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı.

Rezervler, şoklara dayanıklılığı artırıyor

Merkez Bankası’nın şu anda "çıkışlara karşı savunma konusunda çok güçlü bir konumda" olduğunu söyleyen Webster'a göre, yüksek rezervler ve TCMB’nin sıkı para politikasında kararlılığı, Türkiye'nin dövize yönelik herhangi bir hamleyi savuşturmasında yardımcı olacak.

Bununla birlikte, emeklilik fonları gibi daha muhafazakâr yatırımcılar, halen büyük girişler yapmazken, büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım da yakalanması zor bir durum olarak görülüyor.

Gelişmekte olan piyasalar uzmanı FIM Partners Makro Strateji Başkanı Charlie Robertson, “Şimşek'in doğrudan yabancı yatırımların ihtiyaç duyduğu "daha öngörülebilir Türkiye'yi" sunması muhtemel, ancak bunun karşılığını ancak birkaç yıl içinde alacak" dedi.