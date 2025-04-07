Kriz kahini Roubini, Trump'ı uyardı: Beyni varsa vergilerden geri adım atar, eğer atmazsa...

Ekonomist Prof. Dr. Nouriel Roubini İtalya’da Como Gölü kıyısında ekonomistler ve iş dünyası liderlerinin katıldığı bir toplantıda Bloomberg TV’ye konuştu. Roubini konuşmasında, Trump için denge noktasını “açıkladığı yeni vergileri yarı yarıya azaltması” olarak gördüğünü söyledi. Roubini bu adım atılırsa, ABD’nin 2025’te yüzde 1 ila 1.5 arasında büyüyebileceğini, FED’in de faiz oranlarını değiştirmeden bekleyebileceğini belirtti.

"Eğer mantıklıysa oranları düşürür"

Clinton yönetimi sırasında Beyaz Saray'da ekonomist olarak çalışan Roubini, "Eğer mantıklıysa, bu oranları düşürecek. Vergileri artırılan ülkelerden olağanüstü bir teklif gelmedikçe geri adım atmayacağını söylüyor. Ancak bunu söylemek zorunda, çünkü 'Müzakere edeceğim ve gerilimi azaltacağım' derse, söylemleri etkisini kaybeder.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın eskisi kadar hisse senetlerine ve borsa yükselişlerine odaklanmadığına dikkat çeken ünlü ekonomist “Faizleri ve doları daha fazla önemsiyor. ABD’de hisse senetlerinin çoğu halkın yüzde 10’unun elinde. Bu nedenle borsanın tepkisini fazla önemsemiyor. Tahvil faizlerinin düşmesi ise; konut, otomobil, öğrenci kredileri ve kredi kartı faizlerini aşağı çekerek çok daha büyük bir kitleyi etkiliyor.” dedi.

"Kafasının içinde beyin varsa vergilerden geri adım atar"

Roubini konuşmasının son bölümünde “Vergileri çok yüksek tutarsanız, 2025’te ekonomik durgunluk yaşarsınız. Bu yıl bir ekonomik durgunluk yaşarsanız, ara seçimleri (mid term) kaybedersiniz. Ara seçimleri kaybederseniz, MAGA söylemiyle ABD’yi sonsuza dek ele geçirme planınız da yok olur. Yani kafasında bir beyin varsa, gerilimi azaltması gerektiğini anlayacaktır.” sözlerine yer verdi.