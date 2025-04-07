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Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından planlanan basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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