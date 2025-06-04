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Nijerya’daki sel felaketinde can kaybı 160’a yükseldi

Nijerya’nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160’a yükseldi, kayıp 98 kişi ise aranıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Nijerya’daki sel felaketinde can kaybı 160’a yükseldi
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Nijerya’nın Nijer eyaletini vuran selde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, Mokwa kasabasında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 160’a ulaştığı, en az 98 kişinin hala kayıp durumda olduğu belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, ancak yollarda ve köprülerde oluşan hasarların erişimi engellediği aktarıldı.

Nijerya Kızılhaç’ı, polis ve ordudan yardım istendiği ifade edilerek, "Ekipler kayıp kişileri bulmak için çalışıyor. Aşırı kalabalık ve kirli su kaynakları nedeniyle hastalık salgını riski artıyor" denildi.

Birleşmiş Milletler, hamile kadınlar da dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerini sağlamak için bir ekip konuşlandırdığını duyurdu.

Nijerya, genellikle nisan ayında başlayarak ekim ayında sona eren yağış mevsiminde sık sık sel felaketleriyle karşılaşıyor. Seller, Batı Afrika ülkesinde yetersiz altyapı nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin ölümüne yol açarak büyük hasar bırakıyor. Bilim insanları ayrıca iklim krizinin aşırı hava olaylarını tetiklediği konusunda uyarıyor.

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