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Zelenskiy duyurdu: Rusya ile yeni esir takası için tarih netleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7-8 Haziran tarihlerinde Rusya ile gerçekleştirilecek esir takası kapsamında 500 Ukraynalı esirin ülkeye döneceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Zelenskiy duyurdu: Rusya ile yeni esir takası için tarih netleşti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7-8 Haziran tarihlerinde Rusya ile gerçekleştirilecek esir takası kapsamında 500 Ukraynalı esirin ülkeye döneceğini açıkladı. Zelenskiy ayrıca, Rusya’nın ateşkes için sunduğu şartların yer aldığı belgeyi bir “ültimatom” olarak nitelendirdi.

"Rusya'nın önerileri kabul edilemez"

Liderler zirvesi gerçekleşene kadar ateşkes öneren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Rusya'nın önerileri kabul edilemez. Rusya ateşkesi kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırı olmazdı" ifadelerine yer verdi.

"Biz Rusya'dan bir ültimatom aldık"

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya önerilerinin kabul edilemez olduğun söyleyen Zelenskiy, "İstanbul toplantıları karar alınamayan bir düzeyde devam ediyor ve bu anlamsız. Ukrayna liderler zirvesine her an hazırdır" açıklamasını yaptı.

Liderler zirvesi gerçekleşene kadar sürecek bir ateşkes önerisinde bulunan Zelenskiy, "Biz Rusya'dan aslında bir memorandum almadık, bir ültimatom aldık" dedi.

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