Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

Trump ve Netanyahu görüşmelerinin ardından Oval Ofis'te soruları yanıtladı.

Trump'ın Netanyahu'nun oturmasına yardımcı olmak amacıyla sandalyesini çekmesi gündem oldu.

Netanyahu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile çatışma istemiyoruz"

Türkiye ile Suriye'de çatışma yaşamak istemiyoruz.

Türkiye ile Suriye'de çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi konuştuk.

ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum.

ABD'ye yönelik gümrük vergilerini kaldırıyoruz.

İran'la doğrudan görüşmeye başladık cumartesi devam edeceğiz