İsrail'in bomba yağdırdığı Yemen'deki havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı

İran destekli Husiler, İsrail’in hava saldırısıyla hedef aldığı Uluslararası Sana Havalimanı’ndaki tüm uçuşların ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu duyurdu.

Husilerin kontrolündeki havalimanının müdürü Halid eş-Şayif, el-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırısının havalimanında ciddi hasara yol açtığını ve saldırının "acımasız" olduğunu ifade etti.

Pistler 4 füzeyle hedef alındı

İsrail'in saldırılarına maruz kalan havalimanında oluşan hasar sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşların askıya alındığını aktaran Şayif, "Düşman İsrail, Sana Havalimanı'nı yıkım gücü yüksek 2 tür füzeyle bombaladı. Pistler 4 füzeyle hedef alındı" dedi.

Terminal binası kullanılamaz hale geldi

İlk belirlemelere göre Sana Havalimanı'ndaki maddi hasarın 500 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Şayif, "Düşman İsrail, terminal binasındaki yolcu salonlarını ve içindeki tüm ekipmanları kullanamaz hale getirdi, lojistik binasını da yerle bir etti" diye konuştu.

İsrail'in Sana Havalimanı'nı bombalamasının gerekçesi olmadığını savunan Şayif, havalimanında askeri hiçbir faaliyetin olmadığını söyledi.